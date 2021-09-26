«اتحاد الكرة» يرفض تطبيق تقنية الـvar فى مباراة الأهلى وبيراميدز بكأس مصر.. واستبعاد الحكم الدولي أمين عمر بعد ضربة الجزاء الغير صحيحة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مسؤولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة الأهلي وبيراميدز فى ربع نهائي بطولة كأس مصر، وأكد مسؤولو الجبلاية تمسكهم بالاتفاق السابق مع الأندية بتطبيق التقنية فى مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر فقط.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فكرة استثناء لقاء الأهلي وبيراميدز من هذا القرار مرفوضة تماماً.

يذكر أن اتحاد الكرة لم يحدد المواعيد الجديدة لمباريات كأس مصر المتبقية في الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، وكان بيراميدز والأهلي تأهلا إلى ربع النهائي بعدما هزما فريقي سموحة وإنبى على الترتيب في دور الـ16.

من ناحية أخرى، قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة المباريات فى انطلاق الدوري وباقي مباريات كأس مصر.

وقال مسؤولو لجنة الحكام، إنه سيتم استبعاد الحكم من إدارة باقي مباريات الكأس ومن لقاءات أول أسبوع أو اثنين من الدورى الجديد بعد ركلة الجزاء التي احتسبها ضد سموحة لصالح بيراميدز والتي ظهر أنها غير صحيحة.