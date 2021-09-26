بالتفاصيل.. تجديد عقد علي معلول وعمرو السولية في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - ينتهي عقد الثنائي عمرو السولية وعلي معلول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الكروي الجاري ويحق لهما التوقيع لأي ناد آخر في شهر يناير المقبل، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى تسريع إجراءات تجديد عقد الثنائي.

ونجحت إدارة النادي الأهلي، في أنهاء إجراءات تجديد عقدي عمرو السولية وعلي معلول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقدي الثنائي مع نهاية الموسم الكروي الجاري ويحق لهما التوقيع لأي ناد آخر في شهر يناير المقبل، إلا أن إدارة الأهلي حرصت على التجديد للثنائي نظرًا لأهمية استمرارهما في صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

مصدر داخل النادي الأهلي، كشف عن تفاصيل العقود الجديدة للثنائي علي معلول وعمرو السولية، مع صفوف الأهلي، بعدما وقع عمرو السولية لمدة 3 سنوات مقبلة، بينما مدد علي معلول لمدة موسمين فقط وفقًا لرغبة إدارة النادي الأهلي. حسبما صرح لموقع "الوطن سبورت".

ويحصل علي معلول سيحصل على 2.5 مليون دولار في الموسمين، أي ما يوازي 40 مليون جنيه، بينما يحصل عمرو السولية على 33 مليون جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة.

ويصل إجمالي راتب الثنائي بعد التجديد إلى 73 مليون جنيه خلال مدة العقد كاملة، بالإضافة إلى ترضية الثنائي ببعض المكافآت الخاصة حال الوصول إلى عدد معين من المشاركات، ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي التجديد للثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة انه جرى تأجيل الإعلان بسبب خسارة النادي الأهلي لبطولة السوبر المصري لصالح فريق طلائع الجيش.

وتلقى السولية ومعلول عروضا خارجية طوال الفترة الماضية، إلا أن الثنائي تمسك بالاستمرار في النادي الأهلي بعد ترضيتهما من الناحية المالية.

وتلقى عمرو السولية عرضا مغريا من الدوري الإماراتي، بينما تلقى علي معلول عرضًا قطريًا مغريًا يحصل خلاله على قرابة ضعف ما سيتقاضاه مع الأهلي.