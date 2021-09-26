شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ديسمبر انتخابات نادى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، 24 ديسمبر موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للنادى، والتى تتضمن بند الانتخابات. ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات زعيم الثغر يوم 31 أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة أسبوع حتى 6 نوفمبر.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك بيانا بالموعد المحدد للانتخابات وكذلك فتح باب الترشح.

واعتمد مجلس إدارة النادى تاريخ انعقاد العمومية بعد موافقة الجهة الإدارية على هذا التاريخ، على أن يتم فتح باب الترشح من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء لمدة أسبوع.



انتخابات الاتحاد السكندرى

رفض نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي 3 عروض لرحيل لاعب وسط الفريق عبد الغنى محمد في الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على رغبة حسام حسن المدير الفني للفريق الذى طلب بقاء اللاعب رغم تلقيه عدد من العروض المغرية.

وعلم ”الخليج 365” أن الاتحاد السكندري رفض عرضا بثمانية ملايين جنيه من نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز هذا الموسم لضم اللاعب، بالإضافة الى تجميد فكرة الاحتراف في الدوري البلجيكي التي تراود اللاعب، منذ تلقيه عرضا بلجيكيا قبل شهور.