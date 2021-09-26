شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعبانى" ينفى طلبه 3 صفقات جديدة ضمن صفوف المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى التونسى معين الشعباني، المدير الفنى للمصرى البورسعيدي، تصريحات منسوبه له بطلبه التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، قبل انطلاق الدورى المصرى الممتاز فى مراكز قلب الدفاع ورأس الحربة والجناح الهجومي.

وأكد الشعباني، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه مازال يكتشف اللاعبين فى الفريق البورسعيدي، سواء الصفقات الجديدة أو اللاعبين الموجودين قبل ذلك، للوقوف على احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة قبل غلق باب القيد.

وشدد الشعبانى أنه لم يدل بآى تصريحات صحفية أو تلفزيونية بعد المؤتمر الصحفى لتقديمه يوم الجمعة فى بورسعيد، وأن آى تصريحات سوف يدلى بها سوف تكون مسجلة.

وتعاقد المصرى مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، بضم ثلاثى الدفاع إسلام جمال وإسلام المزين وأحمد علاء، بجانب ثنائى الوسط إلياس الجلاصى وأسامة الجزار، وثلاثى الهجوم أحمد الشيخ الجناح الأيمن وعمرو مرعى والفلسطينى محمد بلح.