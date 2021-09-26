شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن موعد توزيع الدراجات الجبلى ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الشباب والرياضة الأحد المقبل 3 أكتوبر موعدا لتوزيع الدراجات من النوع الجبلى ضمن مبادرة دراجتك صحتك، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتضمنة إتاحة الدراجات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وتم بالفعل تسليم الدراجات من أنواع الهجين والفتيات والدراجات الكهربائية بعد أن تم فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة الخاصة بالمبادرة و من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة ، وكان مقررا البدء فى توزيع الدراجات من نوع الجبلي المحجوزة ضمن المبادرة مع باقي الأنواع.

وأصدرت وزارة الشباب و الرياضة بيانا جاء فيه أن وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع تؤكدان أن تأخير تسليم الدراجات النوع الجبلي يأتي بسبب الإجراءات الخاصة بشحن واستيراد الأجزاء الخاصة بها وتصنيعها بالهيئة العربية للتصنيع أخذا بعين الاعتبار حرص الوزارة والهيئة العربية للتصنيع على معايير ومواصفات الجودة الفنية والصناعية لكافة مكونات الدراجات.

وتؤكد كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع أن بدء توزيع الدراجات من النوع الجبلي المحجوزة سوف يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 3 أكتوبر 2021 وتسليمها.