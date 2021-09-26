7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يقرر تجميد ملف المدرب العام للفريق.. اعرف التفاصيل،إصدار بطاقة تذكارية لأبطال مصر الحائزين على ميداليات بدورة الألعاب البارالمبية.

الأهلي يقرر تجميد ملف المدرب العام للفريق.. اعرف التفاصيل

قرر مسئولو النادي الأهلي تجميد ملف الاستعانة بمدرب عام للفريق الفترة المقبلة، رغم ارتفاع "نغمة" التعاقد مع مدرب عام للفريق طوال الأيام الماضية.

الأهلي يتلقى رسالة جديدة من منتخب جنوب أفريقيا بشأن بيرسي تاو

تلقى النادي الأهلي تأكيدات بأن منتخب جنوب أفريقيا سوف يستبعد بيرسي تاو لاعب القلعة الحمراء من القائمة النهائية لمعسكر جنوب أفريقيا المقبل بسبب إصابة اللاعب وعدم جاهزيته للتواجد مع منتخب بلاده المعسكر المقبل.

أبدى أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، موافقة مبدئية على العودة إلى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعد رحيله عن منصبه وتقديم استقالته عبر حسابه على موقع "فيس بوك" ثم شهدت الأيام الماضية محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

40 مليون جنيه تحسم بقاء على معلول فى الأهلي.. اقرأ التفاصيل أغلق الدولي التونسي على معلول ملف العروض الخارجية التى وصلته الأيام الماضية من أندية خليجية وطلبت التعاقد معه فى يناير المقبل بأرقام مالية كبيرة للغاية. وحسم اللاعب موقفه وقرر البقاء في الأهلي بعدما اتفق مع مسئولى القلعة الحمراء على تجديد عقده مع النادى لمدة موسمين مقابل مليوني و500 ألف دولار، أى ما يقرب من 40 مليون جنيه مصرى.

أنهى مسئولو المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع أحمد عادل لاعب وسط غزل المحلة غزل المحلة، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لقلعة ذئاب الجبل لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر، لتدعيم خط وسط الفريق فى الموسم الجديد.