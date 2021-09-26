شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعتمد 25 أكتوبر موعدا لانطلاق الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، انطلاق الدورى العام الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بالموافقة على تصورات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وانطلاق الدورى فى هذا الموعد.

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه اليوم، استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.