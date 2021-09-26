شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر استحداث بطولة "كأس الرابطة" فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه اليوم، الأحد، استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.

وعقد المكتب التنفيذى للرابطة اجتماعا بأحد الفنادق اليوم لمناقشة موعد انطلاق الدورى الجديد وشكله النهائى.

من ناحية أخرى، كشف مسؤولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة الأهلي وبيراميدز فى ربع نهائي بطولة كأس مصر، وأكد مسئولو الجبلاية تمسكهم بالاتفاق السابق مع الأندية بتطبيق التقنية فى مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر فقط.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فكرة استثناء لقاء الأهلي وبيراميدز من هذا القرار مرفوضة تماماً.

يذكر أن اتحاد الكرة لم يحدد المواعيد الجديدة لمباريات كأس مصر المتبقية في الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، وكان بيراميدز والأهلي تأهلا إلى ربع النهائي بعدما هزما فريقي سموحة وإنبى على الترتيب في دور الـ16.

من ناحية أخرى، قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة المباريات فى انطلاق الدوري وباقي مباريات كأس مصر.

وقال مسؤولو لجنة الحكام، إنه سيتم استبعاد الحكم من إدارة باقي مباريات الكأس ومن لقاءات أول أسبوع أو اثنين من الدورى الجديد بعد ركلة الجزاء التي احتسبها ضد سموحة لصالح بيراميدز والتي ظهر أنها غير صحيحة.