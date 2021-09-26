شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو رضا مدربا لتنس الطاولة بالبحرين البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى عمرو رضا نجم الأهلى السابق في تنس الطاولة ، و مدرب فريق الرجال بالقلعة الحمراء ، مهمة تدريب البحرين البحرينى، بعد انتهاء عقده مع الأهلى.

و وقع رضا على عقود تدريب الفريق الجديد إلكترونيا ، حيث تلقى العقد عن طريق البريد الألكترونى ، ووقع عليه ثم أعاد إرساله إلى النادى البحرينى .

ومن المقرر أن يتسلم عمرو رضا المهمة رسميا خلال الأسبوعين المقبلين ، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالسفر .

ويٌعد عمرو رضا أول محترف مصري في تنس الطاولة و وحقق العديد من الإنجازات مع منتخب الأردن في بطولات أسيا ، وبعد ذلك تولى تدريب النادى الأهلي وفاز معهم بكل البطولات .