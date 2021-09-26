شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة أهلاوية للرد على شائعة التفاوض مع جروس لخلافة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر فى النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن تفاوض النادي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك لتدريب المارد الأحمر حال إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع جروس أو غيره من المدربين لأن فكرة رحيل موسيماني في التوقيت الحالي غير مطروحة على الإطلاق داخل القلعة الحمراء.

وشدد المصدر على أن موسيماني سيبدأ مع الأهلي الدوري الموسم الجديد بدون أزمات أو تعديل بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر أمس ، السبت، بالفوز على إنبي بهدف نظيف.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تُجدد الثقة في الجهاز الفني بعد نجاحاته مع الأهلي الموسم الماضي رغم حالة الحزن والإعتراف بوجود أزمات تسببت في خسارة الدوري والسوبر المحلي لكنها أزمات لا تستوجب رحيل موسيماني حسب رؤية إدارة القلعة الحمراء.

على صعيد متصل ، قرر مسئولو الأهلي تجميد ملف الاستعانة بمدرب عام للفريق الفترة المقبلة، رغم ارتفاع "نغمة" التعاقد مع مدرب عام للفريق طوال الأيام الماضية.

وشهدت الأيام الماضية ترشيحات بالجملة لمنصب المدب العام في الأهلي، حيث طرح كثيرون أكثر من اسم، فى مقدمتهم رضا شحاتة، عماد النحاس، أحمد عبد المنعم "كشرى"، وعلاء ميهوب لشغل هذا المنصب.

وجاءت ترشيحات المدرب العام للفريق بعد رحيل كيفين جونسون بنهاية الموسم الماضى، وقال مصدر فى الأهلي لـ"اليوم السبع"، إن إدارة القلعة الحمراء أرجأت ملف ضم مدرب عام للجهاز الفنى بناءً على رغبة الجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي استمعت إلى وجهة نظر موسيماني الأيام الماضية بشأن التعاقد مع مدرب عام، وأكد المدير الفني أنه لا يحتاج مدربا عاما أجنبيا أو مصريا فى الوقت الراهن، موضحاً لإدارة النادي أن هناك تفاهما بينه وبين جهازه المعاون، لذا يرفض إجراء تعديلات أو إضافة عناصر جديدة للجهاز على الأقل فى الوقت الراهن.

وكشف المصدر أن المدير الفني قال لأدارة الأهلي إنه سيطلب ضم عنصر جديد للجهاز لو أراد ذلك، مشددا على أن إدارة النادى ترفض الضغط على موسيماني بإضافة عنصر جديد منعاً للتدخل فى شئون الفريق باعتبار أن هذه من ثوابت الأهلي.