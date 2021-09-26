شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قائمة منتخب مصر لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب، وكذلك مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 8 و11 أكتوبر.

س: كم لاعبا محليا فى قائمة المنتخب للمعسكر المقبل؟

ج: 24 لاعبا محليا أعلنهم جهاز المنتخب للانضمام للمعسكر المقبل لخوض ودية ليبيريا، ثم مباراتى ليبيا.

س: من هم هؤلاء اللاعبون وما هى أنديتهم؟

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد سيد - زيزو - ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

س: وماذا عن اللاعبين المحترفين فى المعسكر المقبل؟

ج: لن يشارك اللاعبون المحترفون فى ودية ليبيريا لأنها خارج الأجندة الدولية.

س: كم لاعبا فى قائمة المحترفين؟

ج: 9 لاعبين فى القائمة الأولية، وهم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، مصطفى محمد (جالاطا سراي التركي)، سام مرسي (إيبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، أحمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

س: ما هى تعليمات كيروش قبل انطلاق المعسكر؟

ج: وجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المحليين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.