3 تعديلات هامة في قانون الكرة.. شروط للـVAR ونص جديد للمسة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

مع بداية الموسم الجديد، سيطبق الحكام مجموعة من التعديلات الخاصة بقانون كرة القدم، والتي دخلت حيز التنفيذ مع انطلاق موسم 2021-2022 في كل بلد، وعلى المستوى الدولي.

ونرصد في هذه السطور 3 قوانين هامة في كرة القدم، مع بداية الموسم الجديد، وستكون كام يلي:

وطرأ تعديل على توصيف لمسة اليد، كما يلي: "يُعتبر اللاعب قد جعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي عندما لا يكون وضع (يده / ذراعه) نتيجة لحركة جسم اللاعب في هذا الموقف المحدد أو يمكن تبريره بها. من خلال وضع (يده / ذراعه) في مثل هذا الوضع ، يخاطر اللاعب بضرب (يده / ذراعه) بالكرة ومعاقبته".

وبناء على تلك المادة فإن أي لمسة يد خارجة عن نطاق جسم اللاعب سواء متعمدة أن غير ذلك فإنها تعتبر مخالفة، وهو ما سيزيد من معدل احتساب ركلات الجزاء في الموسم الجديد.

أما عن التحايل من أجل اعادة الكرة للحراس، فجاء التعديل التالي: "بدأ حيلة متعمدة لتمرير الكرة (بما في ذلك من ركلة حرة أو ركلة مرمى) إلى حارس المرمى بالرأس والصدر والركبة وما إلى ذلك للتحايل على القانون، سواء لمس حارس المرمى الكرة بيديه أم لا؛ يُعاقب حارس المرمى إذا كان مسؤولاً عن بدء الخداع المتعمد".

وهناك تعديل متعلق بعناصر غرفة حكم الفيديو المساعد، ليكون وفقا للشروط التالية، في حالة غياب مشغل الإعادة.

مشغل VAR أو AVAR أو الإعادة التشغيل غير مؤهل للعمل

القانون 6 - مسؤولو المباراة الآخرون على ما يلي: "يجب أن تنص قواعد المنافسة بوضوح على من يحل محل مسؤول المباراة غير قادر على البدء أو المتابعة وأي تغييرات مرتبطة به." في المباريات التي تستخدم VARs ، ينطبق هذا أيضًا على عوامل إعادة التشغيل.

نظرًا لأن هناك حاجة إلى تدريب ومؤهلات خاصة لتكون مسؤول مباراة فيديو (VMO) / مشغل إعادة ، يجب تضمين المبادئ التالية في المنافسة

قواعد:

• لا يجوز استبدال مشغل VAR أو AVAR أو مسؤول إعادة التشغيل الذي لا يستطيع البدء أو المتابعة إلا بشخص مؤهل لهذا الدور

• إذا لم يتم العثور على بديل مؤهل لمشغل VAR أو إعادة التشغيل، * يجب لعب / متابعة المباراة بدون استخدام VARs

• إذا لم يتم العثور على بديل مؤهل لـ AVAR ، * يجب أن تُلعب / تستمر المباراة بدون استخدام VARs ما لم يتفق كلا الفريقين، في ظروف استثنائية ، كتابةً على أنه يمكن لعب / متابعة المباراة باستخدام VAR ومسؤول إعادة التشغيل

* لا ينطبق هذا في حالة وجود أكثر من مشغل AVAR / مسؤول إعادة تشغيل.