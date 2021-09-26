أليجري يعلن غياب ديبالا عن موقعة تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، غياب باولو ديبالا لاعب بيانكونيري عن مواجهة الفريق ضد تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره تشيلسي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض ديبالا للإصابة خلال مشاركته في فوز فريقه على سامبدرويا (3-2) بالجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي ليغادر الملعب في شوط المباراة الأول.

وبعد دقائق قليلة من تسجيله هدف فريقه الأول، اشتكى ديبالا من إصابة عضلية ليضطر لمغادرة أرض الملعب باكيا.

وعقب المباراة، قال أليجري: "ديبالا وموراتا لن يلعبوا ضد تشيلسي أو تورينو.. هذا مؤكد. لا يسعنا إلا أن نأمل في استعادتهم بعد فترة التوقف الدوري".

جدير بالذكر أن يوفنتوس وتشيلسي يتقاسمان صدارة المجموعة الثامنة، حيث فاز بيانكونيري على مالمو بثلاثة نظيفة بالجولة الأولى، بينما اكتفى تشيلسي بهدف دون رد في مرمى زينيت بطرسبرج.