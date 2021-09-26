ميسي يبعث التفاؤل لباريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان سيدعم قائمة الفريق في مواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن ميسي وماركو فيراتي إلى تدريبات باريس صباح اليوم الأحد قبل 48 ساعة من مواجهة السيتي، والثنائي بإمكانه الظهور في القائمة.

وتعادل سان جيرمان 1-1 مع كلوب بروج البلجيكي في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الأولى، فيما تغلب مانشستر سيتي على لايبزيج الألماني 6-3.

ولعب ميسي ثلاث مباريات فقط مع سان جيرمان منذ رحيله المفاجئ عن برشلونة، وحتى الآن لم يسجل أي هدف.

يذكر أن ميسي يعاني من إصابة في ركبته تعرض لها خلال مواجهة ليون، أبعدته عن المشاركة في آخر مباراتين أمام ميتز ومونبيلييه في الدوري الفرنسي.