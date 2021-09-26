شكرا لقرائتكم خبر عن "جدية وحماس وترفيه".. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة توسكر الكينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الزمالك الصباحى اليوم، الأحد، تركيز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التدريبات البدنية خلال المران الصباحى للفريق، والذى أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب بالإسكندرية، استعداداً لخوض مباراة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها أحد يومى 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو الزمالك إطالات قبل خوض تدريبات الجرى حول الملعب، وأداء تدريبات بدنية فى منتصف الملعب تحت إشراف البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال، فيما أدى اللاعبون أيضًا تدريبات ترفيهية خلال المران الصباحى للفريق.

وخصص الجهاز الفنى للزمالك فقرة تدريبات كرة طائرة بين اللاعبين خلال المران الصباحى وجاء التدريب خفيفًا فيما ظهر اللاعبين بمعنويات مرتفعة استعدادا للمرحلة المقبلة.

وفى سياق متصل، نجحت اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى تجديد عقد الفرنسى كارتيرون لمدة 3 مواسم قادمة، بشرط جزائى قدره 300 ألف دولار، بعد نجاحه فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز، وذلك لإضافة مزيد من الاستقرار داخل الفريق الذى يستعد لخوض مباراته أمام توسكر الكينى، المقرر إقامتها فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام أحد يومى 15 أو 16 من أكتوبر المقبل.

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.



ابو جبل وفقرات ترفيهية في المران



اشرف بن شرقي



التركيز على الجانب البدني



اوباما خلال مران الزمالك



اوباما



تجمع اللاعبين في التدريبات الصباحية



تجمع لاعبي الزمالك في مران الفريق



تدريب الزمالك



تدريبات كرة طائرة في مران الزمالك



جانب من التدريبات



جانب من المران



جانب من مران الزمالك



طارق حامد



عمر السعيد



فقرات ترفيهية للاعبين



فقرات ترفيهية



لاعبي الزمالك في التدريبات



لاعبي الزمالك في المران الصباحي



لاعبي الزمالك



مران الزمالك