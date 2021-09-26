شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق البطولة العربية لأندية السلة فى الفترة من 29 سبتمبر الجارى، وحتى 9 أكتوبر المقبل بنادى الاتحاد السكندرى، والتى يشارك فيها من مصر الأهلى والاتحاد مستضيف البطولة.

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب كل من مدينة البليدة الجزائرى، والميناء اليمنى، والميناء اليونانى، واتحاد الفتح المغربى.

ووفقا لجدول البطولة، فإن الاتحاد يلتقى مع الميناء اليمنى فى أولى المباريات، ثم مع اتحاد الفتح العربى، والبليدة الجزائرى فى الدور التمهيدى.

وجاء جدول مباريات الاتحاد كالتالى..

29 /9 الاتحاد السكندرى مع الميناء اليمنى

1 / 10 الاتحاد السكندرى مع الفتح العربى

3/ 10 الاتحاد السكندرى مع البليدة الجزائرى