شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ غداً الاستعداد لمواجهة بطل النيجر فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي غداً، الاثنين، الاستعداد لمباراة جانديرميه ناسيونال بطل النيجر فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتدرب المارد الأحمر غداً على ملعب التتش بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير االفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف أمس أحرزه صلاح محسن فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وبدأ مسئولو الأهلي الأيام الماضية إجراءات السفر إلى النيجر لمواجهة فريق جانديرميه ناسيونال في بطولة أفريقيا، وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز إجراءات السفر للنيجر لخوض هذه المباراة التى ستكون "ضربة البداية" ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين.

وضرب فريق جانديرميه موعداً مع الأهلي في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، ليحسم بطل النيجر تأهله لمواجهة الأهلي بمجموع المباراتين 2-1، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى وجانديرميه ناسيونال في النيجر أحد أيام 15-16-17 أكتوبر، فيما تقام مباراة الاياب فى القاهرة أحد أيام 22- 23- 24 أكتوبر.