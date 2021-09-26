شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد عبد الواحد: هوايتى السفر ونجمى المفضل أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق.

السفر

لا مش بدخل المطبخ.

أحمد زكى

فضل شاكر

ممثل

عادل إمام

الكاجوال.