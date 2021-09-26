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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد عبد الواحد: هوايتى السفر ونجمى المفضل أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السفر
بتدخل المطبخ؟
لا مش بدخل المطبخ.
من نجمك المفضل؟
أحمد زكى
من مطربك المفضل؟
فضل شاكر
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
ممثل
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
عادل إمام
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.