شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة يبدأون تحديد المراكز فى بطولة العالم بمواجهة إيران غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى، عن منافسة شباب الطائرة على المراكز من الـ 9 وحتى الـ 16 ببطولة العالم المقامة فى إيطاليا و بلغاريا.

وقال غزلان، إن المنتخب سيلعب دورى من دور واحد مع إيران والمغرب وتايلاند ضمن المجموعة G، أما مجموعة H فتضم كلا من، كندا وكوبا وبوروندى والكاميرون، مشيرا إلى أن الأول والثانى ينافسان على المراكز من 9 إلى 12 والثالث والرابع على المراكز من 13 إلى 16، حيث يلتقى الفراعنة غدا مع إيران .

وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة من نظيره التايلاندي بنتيجة 3/1 فى ثالث لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى إيطاليا وبلغاريا أمس ، بعد الخسارة من نظيره التشيك فى أولى مواجهاته قبل الخسارة الثانية من إيطاليا الجمعة.

وحصل منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة مؤخرا على المركز الـ12 فى بطولة العالم التى أقيمت فى إيران بعد الخسارة من نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1، فى إطار مواجهات تحديد المراكزين 11,12.

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على نيجيريا فى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند، وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة من نظيره البلغارى 3 /0، فى إطار دور الـ16 لينافس على تحديد المراكز.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الكوبي بنتيجة 3/2 فى رابع جولات منافسات بطولة العالم، بعدما تلقى الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته، قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان، ثم تلقى خسارته أمام ألمانيا بنتيجة 3/0.