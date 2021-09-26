شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمرات تستضيف أول بطولة لكرة السلة لضعاف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات فعاليات أول بطولة لكرة السلة 3x3 لضعاف السمع بنات خلال يومى 1 و 2 أكتوبر المقبل. ويشارك في البطولة 36 فريقا وأكثر من 150 لاعبة يمثلون 15 محافظة مختلفة، ويتم تنظيم البطولة من خلال مكتب شئون ذوى الهمم بوزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتم على هامش البطولة إجراء كشف سمعى على المشتركين في البطولة، بالإضافة إلى إقامة معرض فنى ومسابقات ترفيهية للمشاركين.

يذكر أن كرة السلة 3X3 منافسات ضمن اللعبة، ويتم خوض المباراة بمشاركة 3 لاعبين من كل فريق مع وجود لاعب رابع على مقاعد البدلاء، وتشارك المنتخبات فى البطولات ، منها بطولة كأس عالم.