الامارات | اتحاد الكاراتيه الإماراتي يناقش استعدادات دبي لاستضافة كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه الإماراتي يناقش استعدادات دبي لاستضافة كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش اتحاد الكاراتيه، كافة الاستعدادات الخاصة، لاستضافة دبي، كأس العالم للرجال، التي تقام نوفمبر المقبل على مجمع حمدان بن محمد الرياضي.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقد، أمس السبت، في مقر اتحاد الكاراتيه في دبي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، ونائب رئيس الاتحاد مروان سنكل، والأمين العام راشد عبد المجيد آل علي، والأمين العام المساعد حميد شامس، والمدير المالي محمد الشحي، وعضو مجلس الإدارة مريم الشامسي، والمدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس، ورئيس لجنة المسابقات إبراهيم النعيمي، ورئيس لجنة الحكام أبراهيم الجناحي.

وأوصى الرزوقي في الاجتماع، ضرورة التنسيق التام بين أعضاء المجلس وجميع اللجان العاملة في البطولة، بهدف الخروج بـ "مونديال دبي" بالصورة المعهودة عن استضافة الدولة لكبرى الاحداث العالمية.

وتخلل الاجتماع، اعتماد برنامج مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022 الذي ينطلق بعد نهاية بطولة العالم، كما تمت مناقشة آليات تقييم مدربي المنتخبات الوطنية، بجانب تشكيل لجنة خاصة لتقييم المدربين برئاسة مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، وعضوية كل من إبراهيم الجناحي وإبراهيم النعيمي وجابر الزعابي.

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