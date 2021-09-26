الامارات | الشارقة يطير إلى الإسكندرية للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يطير إلى الإسكندرية للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة فريق كرة السلة بنادي الشارقة، اليوم الأحد، متجهة إلى مدينة الإسكندرية في مصر، ممثلة لسلة الإمارات بجانب البطائح، في بطولة الأندية العربية الأبطال في نسختها الـ 33، المقامة خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري، وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وضمت بعثة الشارقة، 13 لاعباً، هم الدوليين جاسم محمد، وراشد الزعابي، وعمر العامري، وحميد هاشل، ومبارك خليفة، ومحمد محمود، وأسد أحمد، بالإضافة إلى العناصر الشابة مع محمد توفيق، وحمد بن ثاني، وخالد خميس، وهزاع عمر، ومن خلفهم المحترفين الأميركيين إلكساندر يانغ، وديكستر بيتمان، والسنغالي سيدي شيخ المقيد ضمن قائمة اللاعب المقيم.

ويخوض الشارقة الدور التمهيدي للبطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، على أن يستهل "الملك" أولى مبارياته في 30 من الشهر الجاري بلقاء الوكرة القطري، ويتبع في اليوم التالي بمواجهة الزهراء التونسي، ومن ثم اليوناني السوداني، وأخرها اليرموك الكويتي.

ويطمح الشارقة بقيادة المدرب الوطني الخبير عبد الحميد إبراهيم، تكرار إنجازه في 2011، حين توج "الملك" بلقب البطولة العربية التي أقيمت حينها في أبوظبي.

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