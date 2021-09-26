الامارات | منتخب سورية يعسكر في الإمارات.. ومباراة ودية نهاية سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سورية يعسكر في الإمارات.. ومباراة ودية نهاية سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه المنتخب السوري لكرة القدم، إلى الإمارات، للانتظام في معسكر خارجي، يتخلله تجربة ودية مع الصين في 30 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن استعدادات "نسور قاسيون" للقاء منتخب كورية الجنوبية في السابع من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم.

وكشف الاتحاد السوري لكرة القدم، وعلى صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة اللاعبين المحليين الذين يخوضون معسكر الإمارات، وهم إبراهيم عالمة، وطه موسى وعبداللطيف نعسان، ويزن عرابي، وعمر جنيات، ومحمد صعيوني، وسعد أحمد، وعمر ميداني، وتامر حاج محمد، وعلي الرينه.

وأكد الاتحاد السوري، إن عدد محدود من اللاعبين المحترفين في البحرين سيتم التحاقهم في معسكر الإمارات قبل تجربة الصين الودية، على أن يتم التحاق باقي المحترفين تباعاً بالمنتخب مطلع أكتوبر وقبل التوجه إلى كوريا الجنوبية.

ويذكر، يتصدر المنتخب الإيراني فرق المجموعة الأولى، برصيد ستة نقاط، بفارق النقطتين عن المنتخب الكوري، ولتحتل الإمارات المركز الثالث برصيد النقطتين، مقابل نقطة واحدة لكل من سورية والعراق ولبنان، ويطمح منتخب "نسور قاسيون" إلى تحقيق حلم جمهور الكرة السوري، بالتأهل للمرة الأولى في تاريخ الكرة السورية إلى المونديال.

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