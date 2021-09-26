الامارات | بنزيمة يساعد فتاة من أصحاب الهمم على ارتداء حذائها.. "موقف مؤثر" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يساعد فتاة من أصحاب الهمم على ارتداء حذائها.. "موقف مؤثر" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف الفرنسي كريم بنزيمة الأنظار بموقف إنساني مؤثر قبل انطلاقة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما ساعد فتاة من أصحاب الهمم على ارتداء حذائها حين أفلت منها أثناء تسديد الكرة خلال ضربة البداية، في مشهد مؤثر لاقى تصفيقاً حاراً من الجماهير الحاضرة في استاد "سانتياغو برنابيو".

وكانت الرابطة الإسبانية لكرة القدم قد دعت العداءة البارالمبية سوزانا رودريغيز جاسيو لتنفيذ ركلة البداية قبل انطلاق مباراة الريال وفياريال تكريماً لها على إنجازها في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

ورافقت سوزانا النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى أرض الملعب، وقامت بركل الكرة ليطير حذاؤها بعيدا في الهواء، وهو ما دفع بنجم "الملكي" إلى الإسراع بإعادته إليها في لقطة أشاد بها الجميع.

وتعتبر سوزانا من المتفوقين في تخصصها بالطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لمساعدة المرضى على التعافي خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

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