الامارات | توتر العلاقة بين نيمار مع مبابي منذ قدوم ميسي إلى باريس (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن توتر العلاقة بين نيمار مع مبابي منذ قدوم ميسي إلى باريس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توترت العلاقة بين نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي في نادي باريس سان جيرمان بعد الفيديو المتداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي للنجم الفرنسي الذي أبدى امتعاضه تجاه زميله البرازيلي لأنانيته المفرطة خلال المباراة التي جمعت الفريق العاصمي مع مونبيلييه في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي وانتهت بفوز نيمار وأصدقائه بهدفين نظيفين.

وأظهر الفيديو انزعاجاً كبيراً للاعب مبابي الذي دخل بنقاش مع أحد زملائه في المنطقة الفنية بعد تبديله، وقال: "هو لا يمنحني مثل هذه التمريرات"، في إشارة إلى أنانية نيمار معه خلال المباريات والتي ظهرت بشكل كبير منذ التحاق ميسي بالفريق الباريسي قادماً من برشلونة الإسباني هذا الموسم.

وكان نيمار قد مرر كرة حاسمة إلى زميله الألماني جوليان دراكسلر سجل منها الأخير هدف الاطمئنان قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة الأمر الذي لم يفرح مبابي بقدر غضبه لعدم حصوله على الدعم الفني من نيمار.

وتأتي أزمة مبابي ونيمار قبل المواجهة المرتقبة لباريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي الصيف المقبل في وقت تشير كل التقارير الأوروبية بأن اللاعب متجه إلى إسبانيا لتحقيق حلمه في اللعب مع ريال مدريد.

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