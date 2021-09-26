شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدا .. انطلاق "أبوظبي للصيد والفروسية" بمشاركة 680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق صباح غدٍ الإثنين فعاليات الدورة الـ 18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية "أبوظبي 2021"، وذلك بمشاركة 680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى 3 أكتوبر 2021.



ويحظى الحدث برعاية من هيئة البيئة - أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وراعي القطاع شركة "بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد"، إضافة لرعاة الفعاليات كل من شركة الفارس العالمية للخيم، ونادي ظبيان للفروسية، وشركة "سمارت ديزاين"، و ARB-Emirates شريك العلامة التجارية لصناعة السيارات، وقناة بينونة الشريك الإعلامي الرسمي للحدث.