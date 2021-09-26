لاعب الأهلي السابق يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مدرب ألماني لخلافة موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الغضب تنتاب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب الانتقادات التي تطاله خلال الفترة الماضية، بعد تراجع نتائج الفريق وخسارة لقب الدوري المصري لحساب الزمالك، قبل أن يخسر لقب كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش بضربات الترجيح.

كشف هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن أن بيتسو موسيماني سيرحل عن تدريب القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، وأن أداء الفريق الأحمر تراجع بشكل كبير في المباريات الماضية، مما تسبب في خسارة الدوري والسوبر المحلي.

وقال «حنفي»، في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم»، المذاع على شاشة قناة الحياة: «إدارة النادي الأهلي تفاوض مدربا ألمانيا حاليا لخلافة بيتسو موسيماني».

وأكد نجم الأهلي السابق، أن رضا شحاتة سيكون المدرب العام للمارد الأحمر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن «شحاتة»، يملك فكرا مميزا سيساعد به بيتسو موسيماني حال استمراره في منصبه.

وتابع: «شعوري يقول لي بأن بيتسو موسيماني سيرحل عن النادي الأهلي في الفترة القادمة».

من جانبه قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن حالة من الغضب تنتاب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب الانتقادات التي تطاله خلال الفترة الماضية، بعد تراجع نتائج الفريق وخسارة لقب الدوري المصري لحساب الزمالك، قبل أن يخسر لقب كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش بضربات الترجيح.



وأضاف كريم شحاتة، خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذي يذاع عبر قناة «الحياة»، أن «موسيماني» غاضب بعد الانتقادات الجماهيرية التي طالته الفترة الماضية، حيث يرى المدرب الجنوب لأفريقي أنه حقق نجاحات مع الأهلي، مضيفًا أن موسيماني يرى أن تراجع الأداء بسبب ضغط المباريات.

وأكد مقدم البرنامج أن لاعبي الأهلي أصبحوا في حالة ملل من كرة القدم، بسبب عدم حصولهم على فترة راحة في الفترة الماضية بسبب تواصل المباريات وضغطها، مشددًا على أن اللاعبين «زهقوا» من الكرة.