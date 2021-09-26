شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يوافق على العودة لجهاز كارتيرون وينتظر موعد جلسة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، موافقة مبدئية على العودة إلى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعد رحيله عن منصبه وتقديم استقالته عبر حسابه على موقع "فيس بوك" ثم شهدت الأيام الماضية محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وكشف مصدر مقرب من أسامة نبيه تأكيده أنه ابن من أبناء نادى الزمالك ويعتبره بمثابة بيته ولا يوجد لديه أى أزمة فى العودة، وكل ما فى الأمر أنه ينتظر تحديد جلسة مع إدارة الزمالك لوضع الرتوش النهائية حول عودته من عدمه.

ونجحت اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى تجديد عقد الفرنسى كارتيرون، لمدة 3 مواسم قادمة، بشرط جزائى قدره 300 ألف دولار، بعد نجاحه فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز، وذلك لإضافة مزيد من الاستقرار داخل الفريق الذى يستعد لخوض مباراته أمام توسكر الكينى، المقرر إقامتها فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام أحد يومى 15 أو 16 من أكتوبر المقبل.

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.