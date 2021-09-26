شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد يحتفل بعيد ميلاد ابنته: أعز صديقة ونجمة كرة السلة بالعائلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حارس المرمى السابق نادر السيد بعيد ميلاد ابنته لاعبة كرة السلة تمارا، وكشف نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق عن صور تجمعه بابنته وفيديو لقاء لها حول انتمائها لنادى الزمالك، وعلق نادر السيد علي الصور التى شاركها مع الجمهور عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "ابنتى.. أعز صديقة.. أكبر قلب.. أحلى ضكة.. الشخصية المضحكة.. نموذج داعم.. بنت العائلة.. ونجمة كرة السلة لدينا، عيد ميلاد سعيد حبيبتى".



ابناء نجم كرة القدم نادر السيد



تمارا ابنة نادر السيد

تمارا، ليست الابنة الرياضية الوحيدة، لحارس المرمى السابق نادر السيد، حيث إن ابنه أحمد نادر السيد، هو حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر 2003، والذى سبق ووافق الزمالك، مطلع شهر سبتمبر الجارى، على احترافه فى نادى فيزيلا البرتغالى لمدة موسمين على سبيل الإعارة عقب تلقى النادى عرضا رسميا لاحتراف الحارس.

وأنهى أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيزيلا البرتغالى، مطلع شهر سبتمبر الجارى، إجراءات انضمامه لفريقه الجديد ووقع على عقود الإعارة، كما شارك أحمد نادر فى تدريبات الفريق، وحينها أثنى المدير الفنى على أداءه، وأكد له أنه سيكون مستقبل الفريق فى الدورى البرتغالى.



نادر السيد وابنته تمارا