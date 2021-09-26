شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يضم لاعب وسط غزل المحلة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع أحمد عادل لاعب وسط غزل المحلة غزل المحلة، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لقلعة ذئاب الجبل لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر، لتدعيم خط وسط الفريق فى الموسم الجديد.

واستقطب المقاولون العرب 7 صفقات فى الانتقالات الحالية حتى الآن، عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق، محمد طلعت، أسامة الرمضاني وأخيراً أحمد عادل.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات العشرة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن فريق المقاولون يستعد بقوة من أجل الموسم المقبل، للظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي واستعادة مكانة ذئاب الجبل، وذلك من خلال عقد صفقات مميزة في الفترة الحالية.