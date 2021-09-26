شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تجميد ملف المدرب العام للفريق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تجميد ملف الاستعانة بمدرب عام للفريق الفترة المقبلة، رغم ارتفاع "نغمة" التعاقد مع مدرب عام للفريق طوال الأيام الماضية.

وشهدت الأيام الماضية ترشيحات بالجملة لمنصب المدب العام في الأهلي، حيث طرح كثيرون أكثر من اسم، فى مقدمتهم رضا شحاتة، عماد النحاس، أحمد عبد المنعم "كشرى"، وعلاء ميهوب لشغل هذا المنصب.

وجاءت ترشيحات المدرب العام للفريق بعد رحيل كيفين جونسون بنهاية الموسم الماضى، وقال مصدر فى الأهلي لـ"اليوم السبع"، إن إدارة القلعة الحمراء أرجأت ملف ضم مدرب عام للجهاز الفنى بناءً على رغبة الجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي استمعت إلى وجهة نظر موسيماني الأيام الماضية بشأن التعاقد مع مدرب عام، وأكد المدير الفني أنه لا يحتاج مدربا عاما أجنبيا أو مصريا فى الوقت الراهن، موضحاً لإدارة النادي أن هناك تفاهما بينه وبين جهازه المعاون، لذا يرفض إجراء تعديلات أو إضافة عناصر جديدة للجهاز على الأقل فى الوقت الراهن.

وكشف المصدر أن المدير الفني قال لأدارة الأهلي إنه سيطلب ضم عنصر جديد للجهاز لو أراد ذلك، مشددا على أن إدارة النادى ترفض الضغط على موسيماني بإضافة عنصر جديد منعاً للتدخل فى شئون الفريق باعتبار أن هذه من ثوابت الأهلي.

على صعيد آخر، تلقى النادي الأهلي تأكيدات بأن منتخب جنوب أفريقيا سوف يستبعد بيرسي تاو لاعب القلعة الحمراء من القائمة النهائية لمعسكر جنوب أفريقيا المقبل بسبب إصابة اللاعب وعدم جاهزيته للتواجد مع منتخب بلاده المعسكر المقبل.

من ناحية أخرى، ورغم أن منتخب جنوب أفريقيا سبق وأرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه ضم اللاعب لمعسكر البافانا بافانا فى أكتوبر المقبل، إلا أن القائمة النهائية ستشهد غياب اللاعب بسبب تأكيد الأهلي على أن بيرسي تاو مازال يتلقي العلاج من إصابته فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده أوائل الشهر الجاري.

واستجاب منتخب جنوب أفريقيا لطلب الأهلي واستقر على إستبعاد اللاعب من القائمة النهائية التى سيعلن عنها البلجيكى هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا خلال ساعات لخوض مباراتي جنوب أفريقيا أمام إثيوبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2022.

وتلقى منتخب جنوب أفريقيا تقريراً طبياً من الأهلى بحالة اللاعب، وأكد التقرير أن بيرسي تاو مازال يعانى من الإصابة ويحتاج لأسبوعين حتى يشارك فى التدريبات الجماعية لذا خرج من القائمة النهائية لمنتخب الأولاد حتى لا تتفاقم إصابته.

كان بيرسى تاو تصدر قائمة منتخب جنوب أفريقيا المبدئية التى أعلنها هوجو بروس منذ أيام استعدادا لمواجهتى إثيوبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

يذكر أن الاهلي صعد لربع نهائي كأس مصر أمس بالفوز على أنبي بهدف نظيف حمل توقيع صلاح محسن.