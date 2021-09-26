شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أسامة الرمضاني سادس الصفقات الصيفية للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، ضم أسامة الرمضاني ظهير أيسر شبيبة القيروان التونسى، وذلك بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي وإتمام كافة الإجراءات.

وخضع اللاعب لجلسة تصوير بقميص المقاولون داخل مقر النادى عقب توقيعه على عقود انضمامه لذئاب الجبل.

واستقطب المقاولون العرب 6 صفقات فى الانتقالات الحالية، عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق، محمد طلعت، وأخيراً أسامة الرمضاني.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات العشرة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن فريق المقاولون يستعد بقوة من أجل الموسم المقبل، للظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي واستعادة مكانة ذئاب الجبل، وذلك من خلال عقد صفقات مميزة في الفترة الحالية.