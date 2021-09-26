شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ثلاثى الطلائع السوبر قبل الانضمام لكتيبة الفراعنة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب.

وضمت القائمة أكثر من لاعب من فريق طلائع الجيش، والمتوج منذ أيام قليلة بطولة السوبر المحلى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح 3 / 2، وتضمنت القائمة 24 لاعباً من بينهم ثلاثى طلائع الجيش محمد بسام حارس المرمى ومهند لاشين وأحمد سمير، وهؤلاء الثلاثى تألقوا بقوة فى مباراة السوبر المصرى الأخير أمام الأهلى بشكل لفت أنظار الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة بقيادة كيروش.

نرصد في السطور التالية ماذا قدم الثلاثى محمد بسام ومهند لاشين وأحمد سمير مع الفريق حتى يدخلون معسكر المنتخب مع الخواجة الجديد.

محمد بسام

تألق محمد بسام حارس مرمى فريق الطلائع خلال الموسم، وهو ما ظهر خلال مشاركته فى مختلف البطولات سواء الدورى، أو السوبر أو كأس مصر، حيث شارك مع فريقه فى الموسم المنقضي خلال 36 لقاء وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خلال 12 لقاء فى حين استقبل 38 هدفا.

مهند لاشين

شارك مهند لاشين مع الطلائع هذا الموسم في 28 مباراة ببطولة الدورى ، و مباراة كاس مصر ، و بالإضافة إلى مباراة السوبر المحلى ، أمام الأهلى و التي توج بها الفريق على حساب الأهلى، سجل فى بطولة الدورى هذا الموسم هدفا وصنع مثله.

أحمد سمير

شارك سمير مع الطلائع في 33 مباراة ، سجل خلالها 11 هدف و صنع خلالها 4 أهداف، وشارك في مباراتين بكأس مصر بالإضافة إلى مباراة السوبر المحلى.