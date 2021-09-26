شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب توجو: فرصتنا ضعيفة فى التأهل للمونديال.. وكيروش محظوظ بالفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باولو دوارتي، مدرب منتخب توجو، عن مواجهته الكثير من التحديات مع توجو فى الفترة الحالية بسبب ضعف المستوى الفنى للمنتخب، وقال باولو فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "توجو لديها مشروع كبير، رغم أننا نعانى من ظروف صعبة حالياً، ولكن الفريق غير مكتمل وبعض المراكز مفقودة بسبب عملية الانتقال بين الأجيال، الأمر أصبح صعباً جداً، خاصة مع خطة التأهل لكأس العالم، لدينا مجموعة من الشباب ولكن دفاعنا ضعيف لذلك نحتاج إلى جهود كثيرة".

وأضاف دوارتى، "توليت المهمة الشهر الماضي، وتعرفت على الأوضاع الصعبة في البداية وتوجو كان يعانى من فشل كبير في آخر 4 سنوات، حيث لم يتأهلوا حتى لنهائيات أمم أفريقيا، ونسعى للتأهل الأفريقى على الأقل.

وتابع، مجموعتنا قوية في وجود منتخب السنغال، وهذا تحدٍ كبير جداً بالنسبة لى لأن توجو لا تمتلك الفريق الأفضل القادر على المنافسة، خسرنا أول مباراتين ولكن توجو بحاجة إلى التفكير في المستقبل أكثر خاصة في التأهل لأمم أفريقيا، كأس العلم بالطبع فرصة ممتاز ولدينا الرغبة لكن ليس لدينا مقومات.

وعن كيروش مدرب الفراعنة قال باولو، أتحدث من وقت لآخر مع كيروش ونعرف بعضنا البعض وعندما كان مدرباً للبرتغال كنا على اتصال دائم، وعندما كنت فى كوت ديفوار كنا نتحدث كثيراً واجتمعنا أكثر من مرة وأعتقد أنها فرصة ممتاز في توليه لمنتخب مصر، كيروش لديه خبرة كبيرة، وأعتقد أنه قادر على النجاح ولديه مجموعة كبيرة من اللاعبين قادر على الاختيار من بينهم وكيروش من أكبر مدربى البرتغال وأتمنى له النجاح، مصر لديها فرصة كبيرة في الجيل الحالى بالتحديد للنجاح، وتم التواصل معى أكثر من مرة لتدريب نادى كبير فى مصر ولكنى لا أهتم بالمادة لكن بالمشروع الواضح للفريق الذى أتولى مسؤوليته.