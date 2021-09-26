شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. هيثم فاروق يتوقع تسجيل الثعلب هدف تتويج الزمالك بأول سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرف الملابس اليوم يرويها هيثم فاروق نجم الزمالك السابق عن أول لقب للسوبر المصرى الذى توج به الأبيض عام 2001 على حساب غزل المحلة بهدف دون رد أحرزه حازم إمام، بعدما اعتذر الأهلى عن عدم المشاركة فى النسخة الأولى من كأس السوبر المصرى أمام الزمالك عام 2001 بصفته بطلاً لكأس مصر بعد خسارته ذهابًا أمام أسيك أبيدجان فى كوت ديفوار بهدف نظيف فى بطولة أفريقيا للأندية يوم 9 سبتمبر من العام ذاته، وعدم وجود متسع من الوقت للاستعداد لمباراة الإياب حال المشاركة فى السوبر، فاستعان اتحاد الكرة، برئاسة الدهشورى حرب آنذاك، بنادى غزل المحلة وصيف بطل كأس مصر.

ويقول فاروق، "كانت فترة رائعة لنادى الزمالك، توجنا بالدورى وكأس الكؤوس الأفريقية، وكنا ننتظر مواجهة الأهلى فى النسخة الأولى من بطولة السوبر المصرى، ولكنه لم يشارك".

وأضاف هيثم فاروق، "كانت الغرفة مشتركة بينى وبين حسام حسن فى معسكر هذا اللقاء، وقبل المباراة توقعت لحازم إمام أن يسجل هدفًا فى مرمى المحلة، وبالفعل حدث ذلك عندما تقدمنا بهدفه الرائع فى الدقيقة 20، وعندها أتى للاحتفال معى".