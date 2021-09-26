شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يترقب ضم صفقتين قبل نهاية الميركاتو ويؤكد: آن الآوان لمنافسة الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوى، المشرف على سيراميكا، أن النادى يخطط لضم صفقة أو اثنتين قبل نهاية الميركاتو الصيفى بعد ضم اللاعب التونسى بلال السعيدانى، وقال البطاوى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، قمنا بضم اللاعب التونسى بلال السعيدانى ونتمنى أن يكون إضافة قوية للفريق الفترة المقبلة، وحددنا احتياجاتنا مع هيثم شعبان مدرب الفريق وحالياً فى معسكر مغلق بشرم الشيخ وهناك تركيز كبير جداً من اللاعبين.

وأضاف البطاوى، قد يكون هناك صفقة أو اثنتين فى الفترة المقبلة، ونضع أيدينا على احتياجاتنا فقط دون النظر إلى عدد الصفقات، خاصة أن لدينا قواما محترما وأسماء كبيرة من اللاعبين من الموسم الماضى.

وأكد المشرف على الكرة أنه آن الأوان أن ننافس مع الأندية الستة الكبار، خضنا التجربة الأولى بالموسم الماضى، ومسألة ضغط المباريات سيكون على جميع الفرق ونتمنى التوفيق لكل المنظومة بما فيها اتحاد الكرة ورابطة الأندية فى إدارة الدورى العام.

يذكر أن إدارة نادى سيراميكا أبرمت 3 صفقات فى الفترة الماضية، استعدادًا للموسم الجديد، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادى هويدى إف سي، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادى سموحة، والثالثة ضم الحارس محمود كوكو، قادمًا من نادى هويدى إف سى .

وكان معتز البطاوى، المدير الرياضى لفريق سيراميكا،قد اكد أن الفترة المقبلة ستتجه إدارة النادى للتعاقد مع لاعبين أفارقة مميزين بناءً على طلب الجهاز الفنى بقيادة هيثم شعبان.