شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الصباحي.. فقرة ترفيهية وتركيز على الجانب البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التدريبات البدنية خلال المران الصباحى للفريق، والذى أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب بالإسكندرية، استعداداً لخوض مباراة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها أحد يومى 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو الزمالك إطالات قبل خوض تدريبات الجرى حول الملعب، وأداء تدريبات بدنية فى منتصف الملعب تحت إشراف البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال، فيما أدى اللاعبون أيضًا تدريبات ترفيهية خلال المران الصباحى للفريق.

وخصص الجهاز الفنى للزمالك فقرة تدريبات كرة طائرة بين اللاعبين خلال المران الصباحى وجاء التدريب خفيفًا تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون.

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.