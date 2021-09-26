شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يطيح بـ"ماكاى" بعد الخسارة بثلاثية فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 26 سبتمبر 1993 نجح الأهلى فى تحقيق الفوز على الزمالك فى القمة رقم "72" بثلاثة أهداف نظيفة، فى مفاجأة من العيار الثقيل تسببت فى إقالة الأسكتلندى ديف ماكاى وجهازه الفنى بقيادة فاروق جعفر بعد قاد الزمالك للفوز بالدورى الممتاز موسميين متتاليين، بعد مرور أربع جولات فقط من مسابقة الدورى موسم "1993-1994" ، والتى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، تحت قيادة تحكيمية للسورى جمال الشريف، الذى قرر طرد نبيل محمود مدافع الزمالك بعد مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله إبراهيم حسن من مسافة بعيدة سكنت شباك حسين السيد قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة، وفى الشوط الثانى سجل كل من محمد يوسف فى الدقيقة "68"، ومحمد عبد الجليل فى الدقيقة "82".

مثل الأهلى فى هذه المباراة: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، علاء عبدالصادق، جمال السيد، محمد يوسف، محمد عبدالجليل، أحمد فهمى (ياسر ريان)، هادى خشبة، أسامة عرابى، أيمن شوقى، محمد رمضان (أحمد فيليكس) فى أول مشاركة رسمية له.

بينما شارك من الزمالك كل من: حسين السيد، حسين عبداللطيف، نبيل محمود، سامى الشيشينى، هشام يكن، خالد الغندور، طلعت منصور، أسماعيل يوسف، عفت نصار، أيمن منصور (وليد معاذ)، عثمانو (مصطفى إبراهيم).

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

واجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ77 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.