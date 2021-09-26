شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: هدف حسام حسن من الملعب غير صحيح.. والحكم حرمنا من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبى، أن هدف حسام حسن مهاجم الأهلى الذى أحرزه في شباك إنبى وتم إلغاؤه بالأمس خلال لقاء دور الـ 16 بكأس مصر والتى فاز خلالها الفريق الأحمر بهدف نظيف، هو هدف غير صحيح، وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": هدف حسام حسن عندما تراه من الملعب ستعلم أنه غير صحيح، كنا قريبين من الكرة، ولم أشاهد تلك اللقطة بعد ذلك، ومع ذلك لا توجد مشكلة مبروك للأهلى ولكن يجب أن يحصل كل فريق على حقه، وفى النهاية الأكثر جهداً وتركيزاً هو من فاز.

أضاف: نتمنى مسابقة منتظمة، خرجنا من الكأس بعد خوض مباراة في وسط فترة الاعداد، والإدارة رفضت تماماً مبدأ الانسحاب أو المشاركة بالناشئين.

واصل: مباراة الأهلى أخطرنا بها في توقيت غير ملائم تماماً، كيف نلعب يوم 25 سبتمبر في الكأس ونلعب يوم 25 أكتوبر في الدوري الجديد، اللاعبين بشر والدورى السابق كان مضغوط جداً ولم يحصل اللاعبين على راحة كافية، من يوم ما وعيت على الكرة ولا توجد مسابقة منتظمة ولا أفهم السبب، الدولة تتجه إلى الاتجاه التقنى وأين كرة القدم من ذلك.

أكمل: في وجود الفار نعانى من الأزمات فكيف نتجنبه في مباريات الكأس، الدولة تنهض في كل المجالات ويجب أن يكون المجال الرياضى في المقدمة، بالأمس ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لنا لعدم وجود الفار.

واختتم: كنا نحاول تقسيط مستحقات الاتحاد بسبب الأزمات المادية ورغم ذلك لا يتم قبول طلباتنا ويتم توقيع عقوبات مثل إيقاف القيد، وأصبحنا مجبرين على دفعها فلماذا لا يتواجد الفار في الكأس.