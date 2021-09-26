شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تنتهى من تصنيف هيئات المصارعة فى الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة الأولمبية من تصنيف هيئات اتحاد المصارعة، المعتمد خلال الجمعية العمومية للاتحاد، والتى تتضمن بند الانتخابات لمجلس إدارة جديد يقود الاتحاد فى دورة جديدة.

وتلقى اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار خطابا من اللجنة الأولمبية، بالتصنيف النهائي للهيئات التابعة للاتحاد، والتي تمارس نشاط اللعبة.

ويضم التصنيف 23 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت ، في انتخابات الجمعية العمومية ، والتي لم يتحدد موعد فتح باب الترشح وعقد الجمعية حتى الآن.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بمخاطبة الأندية والهيئات الرياضية بموعد فنح باب الترشح وكذلك الانتخابات ، فور تحديدها من جانب مجلس الإدارة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العرب للمنتخبات ، وكذلك دورة إبراهيم مصطفى ، وقرر اتحاد اللعبة نقل منافسات البطولتين إقامتها خلال نوفمبر القادم ، من الإسماعيلية إلى شرم الشيخ.

وجاء قرار نقلها لتنشيط السياحة وربطها بالرياضة ، فى ظل إقامة البطولات فى مختلف المحافظات، حيث أقيمت النسخ الماضية من البطولة فى الاسماعيلية .



تصنيف المصارعة 2