شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى رسالة جديدة من منتخب جنوب أفريقيا بشأن بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي تأكيدات بأن منتخب جنوب أفريقيا سوف يستبعد بيرسي تاو لاعب القلعة الحمراء من القائمة النهائية لمعسكر جنوب أفريقيا المقبل بسبب إصابة اللاعب وعدم جاهزيته للتواجد مع منتخب بلاده المعسكر المقبل.

ورغم أن منتخب جنوب أفريقيا سبق وأرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه ضم اللاعب لمعسكر البافانا بافانا فى أكتوبر المقبل، إلا أن القائمة النهائية ستشهد غياب اللاعب بسبب تأكيد الأهلي على أن بيرسي تاو مازال يتلقي العلاج من إصابته فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده أوائل الشهر الجار.

واستجاب منتخب جنوب أفريقيا لطلب الأهلي واستقر على إستبعاد اللاعب من القائمة النهائية التى سيعلن عنها البلجيكى هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا خلال ساعات لخوض مباراتي جنوب أفريقيا أمام إثيوبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2022.

وتلقى منتخب جنوب أفريقيا تقريراً طبياً من الأهلى بحالة اللاعب، وأكد التقرير أن بيرسي تاو مازال يعانى من الإصابة ويحتاج لأسبوعين حتى يشارك فى التدريبات الجماعية لذا خرج من القائمة النهائية لمنتخب الأولاد حتى لا تتفاقم إصابته.

كان بيرسى تاو تصدر قائمة منتخب جنوب أفريقيا المبدئية التى أعلنها هوجو بروس منذ أيام استعدادا لمواجهتى إثيوبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.