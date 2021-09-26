شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لليوم السابع: لا أعرف شيئا عن عرض الوحدة.. ومستمر لمساعدة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أنه لا يعرف شيئاً عن ما قيل حوله فى الفترة الأخيرة بشأن رحيله عن الفريق الأبيض من أجل قيادة الوحدة الإماراتي، وأوضح لليوم السابع ردًا على حقيقة رحيله عن الفريق الأبيض من أجل تدريب الوحدة قائلاً، "لا أعرف شيئًا عن هذا ولا يهمنى، أنا هنا لمساعدة الزمالك على التطور والنمو".

وشهدت الفترة الأخيرة تأكيدات من جانب حازم فتوح، وكيل كارتيرون، الذى رحل المدير الفنى من خلاله إلى التعاون السعودى ثم عاد من خلاله إلى الزمالك، أن كارتيرون كان قاب قوسين أو أدنى من تولى تدريب الوحدة الإماراتى من خلال وكيل آخر، إلا أنه نجح بالتعاون مع حسين لبيب رئيس الزمالك فى إفساد ذلك الأمر ليستمر كارتيرون مديرا فنيا للزمالك، ولكن أوضح المدرب أنه لا يعرف شيئا عن تلك المسألة ومستمر فى عمله فى قيادة الزمالك.

ونجحت اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى تجديد عقد الفرنسى كارتيرون، لمدة 3 مواسم قادمة، بشرط جزائى قدره 300 ألف دولار، بعد نجاحه فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز، وذلك لإضافة مزيد من الاستقرار داخل الفريق الذى يستعد لخوض مباراته أمام توسكر الكينى، المقرر إقامتها فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام أحد يومى 15 أو 16 من أكتوبر المقبل.

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.