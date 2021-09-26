إنبي: لا نعرف سبب غياب VAR عن مباريات الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي تعجبه من عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباريات كأس مصر.

وخسر إنبي أمام الأهلي بهدف نظيف في آخر مباريات دور الـ16 لكأس مصر أمس السبت في إستاد الإسكندرية.

وقال عبدالناصر محمد في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس" اليوم الأحد: "منذ أن وعيت على كرة القدم لم أجد مسابقة منتظمة".

وأضاف: "الدولة تنهض في كل المجالات ويجب أن يكون المجال الرياضي أولهم، لا بد أن تتطور اللعبة وأن يكون منتخباتنا بين الأفضل".

وأتم مدير الكرة بإنبي تصريحاته قائلا: "لا أعرف لماذا تقام مباريات الكأس بدون تقنية الفيديو، كما أنها لم تعمل في بعض مباريات الدوري".