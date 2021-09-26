وائل جمعة: تصريحات حسام البدري برَّأت مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن التصريحات التي بها حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب، عن علاقته بمصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي برأت اللاعب بعد الواقعة التي ارتكبها في مباراة الجابون.

وقال جمعة، في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" عبر قناة "الشمس": "لا توجد مشكلة لمصطفى محمد مع الجهاز الفني الحالي للمنتخب".

وأضاف: "تصريحات حسام البدري الأخيرة عن علاقته بمصطفى محمد أزالت أي مشاكل موجودة، كما أن اللاعب نفسه صرّح بعد المباراة بعدم وجود أي خلاف".

وأكمل: "نتفق على أن مصطفى محمد ارتكب سلوكا خاطئا، لكننا لا نعلم مَن يقصده من هذا السلوك".

وأتم مدير منتخب مصر قائلا: "إذا كان تصرف مصطفى محمد موجهًا لأحد أو كان هناك تقرير مكتوب نتخذ قرارا بناء عليه كان الجميع سيعاتبه".

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كارلوس كيروش أعلن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة ليبيريا الودية يوم الخميس المقبل، قبل خوض مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي مطلع الشهر المقبل في الإسكندرية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 قبل خوض الجولة الرابعة في بني غازي.