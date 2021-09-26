سيراميكا كليوباترا يعلن ضم التونسي السعيداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي بلال السعيداني لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من نادي ضمك السعودي.

وحصل سيراميكا على توقيع اللاعب الدولي التونسي بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريبات مع الفريق في المعسكر المغلق المقام بمدينة شرم الشيخ.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا أبرم ثلاث صفقات وهي باسم مرسي من نادي هويدي إف سي، المدافع محمود البدري من سموحة، والحارس محمود كوكو من نادي هويدي إف سي.

كما استعاد النادي خدمات المهاجم حمزة مجدي بعد انتهاء إعارته لأسوان، ولاعب الوسط مصطفى بهاء بعد انتهاء إعارته لنادي أبو قير للاسمدة، ولاعب الوسط علي الملواني بعد انتهاء إعارته في نادي بورتو.

ويخوض الفريق تحت قيادة المدرب هيثم شعبان معسكرا مغلقا في شرم الشيخ استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.

يُذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن بشكل رسمي بدء الموسم الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل.