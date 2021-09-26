المقاولون: نرحب بالجزيري.. والأهلي لم يطلب عماد النحاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب، إنه لا مانع من عودة سيف الدين الجزيري إلى صفوف ذئاب الجبل في حالة استمرت أزمة قيد الزمالك، مضيفًا أن الأهلي لم يطلب ضم عماد النحاس (مدرب الفريق) إلى الجهاز الفني للفريق الأحمر.

ويواجه الزمالك أزمة خلال الفترة الحالية، بسبب العقوبة الموقعة عليه من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع قيد صفقاته خلال فترتي انتقالات بسبب عقوبة اللاعب حسام أشرف وتوقيعه لأحد أكاديميات الكاميرون.

وخلال تصريحات إذعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر راديو "9090"، سُئل عادل عما إذا كان المقاولون العرب سيرحب بعودة الجزيري إذا لم يتم قيده في صفقات الزمالك، وأجاب: "هناك تضارب بشأن قيد الجزيري، لكن إذا رغب الزمالك في خروجه فأهلا به مرة أخرى في نادي المقاولون العرب".

وعن رأي نادي المقاولون العرب إذا ما رغب الأهلي ضم عماد النحاس للجهاز الفني للفريق الأحمر، قال عادل: "لم يتم مناقشة الأمر على الإطلاق، ولم يطرح الأهلي الفكرة، وفي حال تم الأمر سيتم حينها مناقشة الطلب واختيار القرار الأمثل".

كما أعلن عادل بعض صفقات المقاولون العرب الجديدة، وقال: "دعمنا صفوف الفريق بلاعبين جدد أمثال عماد فتحي من مصر للمقاصة (هويدي الفيوم)، أمادو قادما من الإنتاج الحربي، أحمد عادل من غزل المحلة، أسامة الرمضاني لاعب شبيبة قيروان وعمر بسام لاعب إنبي بجانب تصعيد مجموعة من الناشئين لدعم بعض المراكز".