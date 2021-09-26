كلوب: صلاح أراد الوصول للهدف 101

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز كان يرغب في تسجيل الهدف 101، مضيفًا أنه سيفعل ذلك مجددا.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث سجل الفرعون المصري هدفًا في تعادل فريقه أمام برينتفورد في المباراة التي جمعتهما في بريميرليج وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وخلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، قال كلوب: "أنا متأكد أن صلاح كان يحب تسجيل الهدف رقم 101، أعتقد أنه يرى الأمر من نفس المنظور، لكنه سيفعل مجددا".

وأتم: "قدمنا أداء جيد أمام برينتفورد، لكن الطريقة التي يدافعون بها لم تكن سهلة على الإطلاق، لم نستطع الدفاع عندما قام الحارس بإرسال الكرات إلى الأمام.. تلك كانت مشكلتنا أمام الفريق الصاعد".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.