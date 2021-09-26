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مواعيد مباريات الأحد.. برشلونة يواجه ليفانتي.. ومواجهة منتظرة في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها لقاء آرسنال وتوتنهام في ديربي لندن ومواجهة أمام ليفانتي بالدوري الإسباني.

ويأتي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد كالتالي:

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15:00.. ساوثهامبتون ووولفرهامبتون.. beIN Sports 1 HD Premium

17:30.. آرسنال وتوتنهام هوتسبير.. beIN Sports 1 HD Premium

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14:00.. ريال مايوركا وأوساسونا.. beIN Sports HD 1

16:15.. برشلونة وليفانتي.. beIN Sports HD 1

18:30.. ريال سوسييداد وإلتشي.. beIN Sports HD 1

18:30.. رايو فاليكانو وقادش.. beIN Sports HD 5

21:00.. ريال بيتيس وخيتافي.. beIN Sports HD 1

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12:30.. يوفنتوس وسامبدوريا.

15:00.. ساسولو وساليرنيتانا.

15:00.. أودينيزي وفيورنتينا.

15:00.. إمبولي وبولونيا.

18:00.. لاتسيو وروما.

20:45.. نابولي وكالياري.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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