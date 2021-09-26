بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة نظيره ليفانتي على ملعب كامب نو اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.



الفريق الكتالوني فشل في تحقيق الفوز خلال آخر جولتين من الليجا، مما تسبب في احتلاله المركز السابع برصيد 9 نقاط عقب خوضه 5 مباريات فقط.

ويسعى المدرب الهولندي رونالد كومان للاستفادة من عجز ليفانتي الدائم خلال زياراته لملعب كامب نو، بسقوطه في آخر 19 مباراة خاضها في معقل البارسا.

مباراة البارسا المقبلة ستقام في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد.

واستعاد الفريق الكتالوني جهود اللاعب الإسباني الشاب آنسو فاتي، وأعلن مدربه كومان أنه سيشارك لمدة ربع ساعة فقط في المباراة.

من المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports HD 1".

وتمثل تلك المباراة البروفة الأخيرة للفريق الكتالوني قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي المرتقبة، مساء يوم الأربعاء المقبل في ثاني جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا.