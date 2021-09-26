شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال موسيماني عن أحمد عبد القادر بعد ظهوره الأول مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بمستوى أحمد عبد القادر لاعب الفريق الذى شارك أساسياً مع الأهلى فى مباراة إنبى أمس بكأس مصر.

وظهر أحمد عبد القادر، العائد للأهلى بعد موسم إعارة فى سموحة، بشكل جيد فى مباراة إنبى أمس بدور الـ16 لكأس مصر والتى فاز فيها المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن.

وحرص موسميانى على التحدث مع أحمد عبد القادر عقب مباراة إنبى، وأكد له أنه قدم مردودا جيدا فى المباراة وكان أحد النجوم البارزين فى الأهلى طوال الـ90 دقيقة.

وأشار موسيمانى إلى أن أحمد عبد القادر سيكون قادرا على اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب، منها الجناح الأيمن والأيسر وكذلك رقم 10، مطالبا عبد القادر بمواصلة العمل بنفس الجدية والاجتهاد حتى يحافظ على تواجده فى الفريق ويحظى بثقة الجهاز الفنى والجمهور.

على صعيد متصل، أعرب بيتسو موسيمانى عن سعادته بفوز فريقه على إنبى بهدف نظيف فى مباراة الفريقين بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، مشيرا إلى أن الفارق بين مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ومباراته أمام إنبى هو تسجيل هدف، وإن كان الفريق ظهر بنفس الأداء فى كل شيء، والخصم لم يهددنا ونفس سيناريو مباراة الجيش.

وأضاف موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، "تسيدنا المباراة وأهدرنا أكثر من فرصة ومن 4 فرص سجلنا هدف، والمباراة الأهم كانت مباراة السوبر المحلي، ولكن أهدرنا عدة فرص واليوم أهدرنا أكثر من فرصة واللاعبين والجهاز الفنى يشعرون بالضغط لأننا بنى آدمين نتأثر بالضغوط ولكن نقوم بعملنا".

وتابع، "فترة التوقف كان هناك لاعبون عادوا من الإعارة ولم يتأقلموا على طريقة لعبنا وليس لديهم اللياقة على إنهاء المباريات وفترة توقف الدورى أفضلية فى رفع الحالة البدنية للاعبين والتعود على طريقة لعبنا وعبد القادر وميكيسونى بدأوا ينسجمون مع الفريق ولكن ببطء، ويحتاجان اكتساب الثقة".